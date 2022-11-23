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Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Госдума РФ приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации и при заключении контракта о военной службе, а также для добровольцев. Закон был принят на пленарном заседании Госдумы в среду, 23 ноября.

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«Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им контракта о прохождении военной службы либо о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ», — сообщается в тексте поправки, одобренной Госдумой РФ.

Согласно принятому закону, госслужба возобновляется в день выхода служащего. При этом госслужащий должен предупредить начальство о своем выходе на службу не позднее чем за три рабочих дня.

Днем ранее нижняя плата парламента РФ приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника. По ней за такими госслужащими сохраняются рабочие места. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении. Закон распространяется на государственных служащих, как мобилизованных, так и добровольно отправившихся в зону проведения специальной военной операции (СВО).

8 ноября в Минобороны рассказали, какие выплаты получат мобилизованные.

Ранее, 7 октября президент России Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для госслужащих.

Тогда же глава государства утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей. Льгота будет действовать лишь на срок военной службы.

21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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