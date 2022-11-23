Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Госдума РФ приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации и при заключении контракта о военной службе, а также для добровольцев. Закон был принят на пленарном заседании Госдумы в среду, 23 ноября.
«Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им контракта о прохождении военной службы либо о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ», — сообщается в тексте поправки, одобренной Госдумой РФ.
Согласно принятому закону, госслужба возобновляется в день выхода служащего. При этом госслужащий должен предупредить начальство о своем выходе на службу не позднее чем за три рабочих дня.
Днем ранее нижняя плата парламента РФ приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника. По ней за такими госслужащими сохраняются рабочие места. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении. Закон распространяется на государственных служащих, как мобилизованных, так и добровольно отправившихся в зону проведения специальной военной операции (СВО).
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