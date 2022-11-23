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Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин 23 ноября прибыл в Ереван для участия в саммите Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщали в пресс-службе Кремля, участники заседания обсудят ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы. В частности, на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

Ранее в этот день генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о согласовании проекта решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по оказанию помощи Армении. Он отметил, что усилия правительства Армении и других участников соглашения играют в Кавказском регионе положительную роль в достижении мирных договоренностей, в юридическом оформлении границ и разблокировании транспортных коммуникаций.

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Кроме того, секретари совбезов ОДКБ осудили любые попытки распространения и оправдания нацизма. Они выразили обеспокоенность ростом проявлений неонацизма, экстремизма, шовинизма и всех форм ксенофобии, а также ненависти, расового и национального превосходства, и героизации нацизма.

8 ноября Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко предстоящее заседание организации. До этого на внеочередной сессии ОДКБ, которая прошла 28 октября, президент Белоруссии предложил заслушать доклады и сообщения, как будут развиваться события, прежде всего с учетом встречи Армения – Азербайджан – Россия. Он отметил, что в этот период важно еще раз сесть за стол переговоров и проанализировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Выступая на этом же заседании, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает, что ОДКБ даст политическую оценку действиям Азербайджана на границе с Арменией.

ОДКБ — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

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