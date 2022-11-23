Очевидица рассказала подробности пожара в Солнечногорске

Очевидица пожара в хостеле в подмосковном Солнечногорске рассказала в среду, 23 ноября, подробности происшествия. По словам женщины, возгорание началось с крыши.

«Дым прямо из-под крыши повалил. Потом стало всё сильнее и сильнее гореть. Потом пламя уже», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По ее словам, там устанавливали трубы вентиляции, резали их болгаркой или автогеном, и искра попала на утеплитель крыши, после чего произошло возгорание.

Женщина добавила, что в подвале здания находятся два котла, которые работают на дизельном топливе, поэтому людей эвакуировали не только из хостела, но и из соседних зданий.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 09:22.

В 11:35 пожар был локализован на площади 360 кв. м. Из опубликованных с места инцидента видео следует, что огонь охватил кровлю здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Спасатели ликвидировали открытое горение в хостеле в Солнечногорске, сообщает телеканал «360».

Во время тушения огня из здания эвакуировали около 200 человек, передает RT. Информация о пострадавших уточняется.