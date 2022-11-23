Один человек погиб и один пострадал при столкновении авто со столбом в Орле
В Орле в результате столкновения автомобиля с опорой линии электропередачи (ЛЭП) погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.
Авария произошла 22 ноября на улице Рощинской в районе дома № 29а. Легковой автомобиль Volkswagen Passat врезался в опору ЛЭП.
В результате ДТП 40-летний водитель погиб от полученных травм. Также пострадала его 40-летняя пассажирка, женщину госпитализировали с различными телесными повреждениями, пишет InfoOrel.ru.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Всего за минувшие сутки на дорогах Орловской области произошло 19 ДТП, в двух из них пострадали люди. Погиб один человек, травмы получили двое.
21 ноября на трассе в Пителинском районе Рязанской области столкнулись Hyundai Getz и большегруз Iveco. Погибли пожилые водитель и пассажирка легковушки.