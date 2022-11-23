США склонили членов НАТО к умеренной позиции по отношению к РФ

Вашингтон добился более умеренной позиции НАТО по отношению к России, несмотря на возражения стран Восточной Европы, Скандинавии и Британии. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в альянсе.

«Источник в НАТО подчеркнул, что, «к счастью», Вашингтон взял на себя инициативу в НАТО и, таким образом, «более умеренный» подход возобладал», — говорится в сообщении.

Как передает портал, такой подход поддерживают «традиционный члены альянса, в частности Франция, Турция, Италия и Греция».

По информации источника, страны Восточной Европы и бывшей Югославии, скандинавские государства и Великобритания, напротив, призывали к меньшей умеренности в отношениях с Россией.

Отмечается, что Лондон после выхода из состава Евросоюза (ЕС) пытается найти себе новую роль в НАТО, а Германия в последние пару лет «как будто не является» частью Североатлантического альянса.

Ранее, 14 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не стоит недооценивать военные возможности России, и признал: ближайшие месяцы на Украине будут тяжелыми.

12 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Запад, особенно США, «атакуют Россию без ограничений».

Тогда же заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, поэтому любые параллели с прошлым неверны.

25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

До этого, 22 октября, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе. Также в Москве указывали, что, поставляя оружие Украине, США и НАТО вступают в прокси-войну с Россией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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