Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии
Польша направила ноту 50 странам, объясняя свое право на репарации от Германии. Об этом сообщил в среду, 23 ноября, заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Он пояснил, что до сегодняшнего дня Варшава не получила ответ на официальную ноту, которая была направлена в МИД Германии в начале октября.
«В связи с этим мы решили, что следует проинформировать наших партнеров о польской позиции, о юридических, практических и моральных основаниях направления нашей ноты в адрес немецкого государства. Нота направлена в примерно 50 стран Европейского союза, НАТО, а также Совета Европы», — сказал Мулярчик журналистам.
28 октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны. В нем заявлено о возмещении материальных и нематериальных убытков в размере 6,2 млрд злотых (около $1,3 трлн), компенсации жертвам немецкой агрессии и членам их семей, принятия мер по возвращению культурных ценностей Польши, которые находятся на территории Германии.
Кроме того, Варшава требует возврата активов и пассивов польских государственных банков, а также полной реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсации потерь, понесенных польскими организациями в Германии.
О повторных намерениях Варшавы потребовать около $1,3 трлн с Германии в качестве компенсации за разрушения и жертвы в ходе Второй мировой войны стало известно 1 сентября.
В правительстве Германии, в свою очередь, утверждали, что не намерены осуществлять выплаты. Там заявляли, что Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ. В сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.