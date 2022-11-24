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В МИЦ «Известия» обсуждают трудоустройство и адаптацию людей с «невидимой инвалидностью»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Невидимая инвалидность: вызовы и решения».

Эксперты обсудят и объяснят что такое «невидимая инвалидность»? Когда здоровье сотрудника перестает быть его личным делом и становится проблемой работодателя? Нужно ли включать проблему «невидимой инвалидности» в программу корпоративной социальной ответственности? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников?

Участники обсудят лучшие практики по трудоустройству и учету особенностей работников с «невидимыми» ограничениями по здоровью.

В пресс-конференции участвуют:

— Ануш Овсепян, генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией;

— Елена Мартынова, директор по развитию, сооснователь Everland;

— Екатерина Котова, управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts;

— Ольга Грицай, юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве;

— Елизавета Смирнова, стажер департамента развития персонала «Авито»;

— Екатерина Трунова, руководитель отдела привлечения персонала АО «БИОКАД»;

— Илья Шаров, директор проекта «Яндекса» «Помощь рядом»;

— Ирина Холкина, руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией;

— Галина Ветошкина, директор по персоналу «Додо пицца»;

— Айгюн Курбанова, основатель Школы карьерного менеджмента;

— Ольга Сорина, клинический психолог, руководитель социальных проектов;

— Наталья Назарова, психолог, специалист по корпоративной психологии.

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