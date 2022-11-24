В МИЦ «Известия» обсуждают трудоустройство и адаптацию людей с «невидимой инвалидностью»
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- В МИЦ «Известия» обсуждают трудоустройство и адаптацию людей с «невидимой инвалидностью»
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Невидимая инвалидность: вызовы и решения».
Эксперты обсудят и объяснят что такое «невидимая инвалидность»? Когда здоровье сотрудника перестает быть его личным делом и становится проблемой работодателя? Нужно ли включать проблему «невидимой инвалидности» в программу корпоративной социальной ответственности? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников?
Участники обсудят лучшие практики по трудоустройству и учету особенностей работников с «невидимыми» ограничениями по здоровью.
В пресс-конференции участвуют:
— Ануш Овсепян, генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией;
— Елена Мартынова, директор по развитию, сооснователь Everland;
— Екатерина Котова, управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts;
— Ольга Грицай, юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве;
— Елизавета Смирнова, стажер департамента развития персонала «Авито»;
— Екатерина Трунова, руководитель отдела привлечения персонала АО «БИОКАД»;
— Илья Шаров, директор проекта «Яндекса» «Помощь рядом»;
— Ирина Холкина, руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией;
— Галина Ветошкина, директор по персоналу «Додо пицца»;
— Айгюн Курбанова, основатель Школы карьерного менеджмента;
— Ольга Сорина, клинический психолог, руководитель социальных проектов;
— Наталья Назарова, психолог, специалист по корпоративной психологии.