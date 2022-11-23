Президент Турции Эрдоган допустил встречу с сирийским коллегой

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган допустил встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом он заявил 23 ноября.

«Может быть», — цитирует политика телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, «в политике нет места для обид».

Эрдоган добавил, что политики могут встретиться при подходящих условиях.

Также в среду он заявил, что Анкара имеет право самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности на севере Сирии. Эрдоган подчеркнул, что воздушные удары по Ираку и Сирии являются только началом, Турция решительно настроена обеспечить безопасность своих границ.

Страна приступит к проведению трансграничной операции в Сирии в наиболее подходящее для этого время, заключил он.

21 ноября Эрдоган объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения действий в воздухе.

Как позже заявили «Известиям» в сирийском парламенте, Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад заявил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.