Систему водоснабжения реконструируют в Острогожске за 313 млн рублей

В Острогожске (Воронежская область) подвели итоги торгов на выполнение реконструкции системы водоснабжения. Работы будут выполнены за 313,8 млн рублей.

Начальная стоимость контракта, которую предложила администрация муниципалитета, составляла почти 317 млн рублей. Подрядчик должен построить две насосные станции, резервуар для чистой воды, проложить трубопровод и построить диспетчерскую и блочно-модульную станцию. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Выполнить работы необходимо до 1 октября 2024 года. Контракт будет заключен с ООО «Дон-Строй». Средства на выполнение реконструкции будут выделены из бюджета городского поселения.

В начале ноября сообщалось, что Удмуртия может получить 1 млрд рублей по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.