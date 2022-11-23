Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Мир
МИД Сирии назвал действия Анкары на севере страны неприемлемыми
Мир
Президент Турции Эрдоган допустил встречу с сирийским коллегой
Интернет
Elden Ring признала лучшей игрой года по версии Golden Joystick Awards
Авто
Импорт машин из Китая в РФ за десять месяцев 2022 года вырос на 31%
Мир
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса
Пресс-релизы
Первый Саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России пройдет в рамках Винодельческого форума
Мир
Президент Хорватии отказал в обучении украинских солдат на территории страны
Мир
СМИ сообщили о договоренности РФ и НАТО избегать инцидентов в Черном море
Экономика
В ЦБ России отметили ухудшение стандартов потребкредитования со стороны банков
Мир
На Украине из-за проблем с электричеством закрылся крупнейший производитель ДСП
Мир
Верховный суд Британии отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Врач рассказал о тревожных сигналах течения ОРВИ у ребенка

Педиатр Пушкарев: важно обращать внимание не только на частоту, но и на форму течения ОРВИ у ребенка
0
Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев рассказал, на что нужно особенно обратить внимание при выявлении у ребенка ОРВИ. На эту тему он высказался в беседе с «Газетой.Ru» в среду, 23 ноября.

Правит БАД: какие витамины могут повышать эффективность вакцинации
Ученые нашли девять микроэлементов, дефицит которых ослабляет иммунный ответ

«Если ребенок в течение года переносит, к примеру, 10 эпизодов ОРВИ, еще несколько раз кишечные инфекции, но при этом легко и быстро выздоравливает, это говорит о том, что иммунная система организма работает хорошо», — отметил Пушкарев.

По его словам, хуже, когда ребенок болеет не так часто, но при этом каждый раз переносит ОРВИ тяжело, с осложнениями в виде отита, пневмонии или синусита.

«В этом случае стоит насторожиться. Вероятно, иммунитет ребенка как защитный механизм дает сбой», — рассказал врач.

Специалист подчеркнул, что в подобных случаях нужно искать причину с помощью педиатра и дополнительных обследований, которые назначит врач.

Ранее, 27 октября, педиатр Алла Калинцева рассказала, какие витамины необходимы школьнику и как они могут повлиять на его активность. Как отметила специалист, чтобы выдерживать школьные нагрузки, а также внешкольные активности, детям необходимо сбалансированное питание, содержащее максимум витаминов и микроэлементов. Она отметила, что витамин D, необходимый детям, содержится в большом количестве в говяжьей и свиной печени, яичных желтках, жирной рыбе, рыбьем жире (жир из печени трески), масле и молочных продуктах, а также в картофеле.

5 октября педиатр больницы Университета Кентукки (США) Джордж Фукс посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития. Фукс рекомендует разнообразить рацион ребенка и добавить в него брокколи, капусту, шпинат, морковь, сладкий картофель и тыкву, которые обеспечат ребенка достаточным уровнем витамина А.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022