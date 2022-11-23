Врач рассказал о тревожных сигналах течения ОРВИ у ребенка

Педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев рассказал, на что нужно особенно обратить внимание при выявлении у ребенка ОРВИ. На эту тему он высказался в беседе с «Газетой.Ru» в среду, 23 ноября.

«Если ребенок в течение года переносит, к примеру, 10 эпизодов ОРВИ, еще несколько раз кишечные инфекции, но при этом легко и быстро выздоравливает, это говорит о том, что иммунная система организма работает хорошо», — отметил Пушкарев.

По его словам, хуже, когда ребенок болеет не так часто, но при этом каждый раз переносит ОРВИ тяжело, с осложнениями в виде отита, пневмонии или синусита.

«В этом случае стоит насторожиться. Вероятно, иммунитет ребенка как защитный механизм дает сбой», — рассказал врач.

Специалист подчеркнул, что в подобных случаях нужно искать причину с помощью педиатра и дополнительных обследований, которые назначит врач.

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