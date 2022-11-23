Укравшую 1 млн рублей домработницу задержали в Химках

В подмосковных Химках задержали домработницу, которую подозревают в хищении более 1 млн рублей. Заявление в правоохранительные органы подал хозяин квартиры, которую женщина убирала.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области пишет, что деньги пропали из сейфа владельца квартиры.

Прибыв по адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, следов взлома они не нашли. Позже они задержали 47-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья, которая убирала в квартире и следила за детьми.

Выяснилось, что женщина нашла тайник с деньгами в жилище работодателей и систематически похищала оттуда по несколько купюр. Деньги она тратила на личные нужды.

Во время обыска места временного проживания задержанной была обнаружена часть пропавшей суммы. Фигурантке уголовного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.