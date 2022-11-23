МИД Сирии назвал действия Анкары на севере страны неприемлемыми

Действия Анкары на севере Сирии неприемлемы, Турция не уважает свои обязательства как страна-гарант астанинского формата. Об этом заявил в среду, 23 ноября, заместитель главы МИД Сирии Айман Сусан, комментируя операцию Турции в САР.

«Проблема астанинского формата в том, что турецкая сторона не уважает свои обязательства. Это проблема, о которой говорят все участники в Астане, в том числе страны-гаранты. Они пытаются донести до турецкой стороны, что все эти действия неприемлемы и ведут лишь к эскалации ситуации в Сирии и регионе в целом», — сказал он на пресс-конференции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Сусан заверил, что Дамаск предпримет все необходимые меры для защиты своей территории и обеспечения безопасности в соответствии с нормами международного права.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности на севере Сирии. Он предупредил, что воздушные удары по Ираку и Сирии являются только началом, Турция решительно настроена обеспечить безопасность своих границ.

20 ноября Турция начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

Эрдоган 21 ноября объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части.

На следующий день в сирийском парламенте заявили «Известиям», что Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад отметил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как «астанинский формат», ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.