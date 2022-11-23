Полицейские обнаружили схрон с оружием в Токмаке Запорожской области

Сотрудники полиции обнаружили в городе Токмаке Запорожской области схрон оружия и боеприпасов. Об этом 23 ноября сообщили в ГУВД по региону.

Тайник находился в одном из заброшенных домов. В ходе осмотра здания силовики нашли запечатанный цинковый ящик с 32 дистанционно-ударными трубками Т-1 для осветительных мин, гранату Ф-1 с запалом, тротиловую шашку с примотанным скотчем электронным устройством, а также мину 125-го калибра.

Боеприпасы изъяты, отметили в полиции.

«Полицейские установили личности людей, которые ранее проживали в доме», — добавили в ГУВД Запорожской области.

До этого, 11 ноября, российские спецслужбы обнаружили в одном из районов Луганской Народной Республики (ЛНР) тайник с боеприпасами диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из тайника изъяли более 40 снарядов для гранатометов РПГ-7, пороховые заряды и боеприпасы различного калибра, свыше 60 взрывателей для противотанковых мин.

Ранее, 25 октября, силовики ЛНР обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенный для проведения терактов диверсантами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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