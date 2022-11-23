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SpaceX запустила ракету со спутником связи компании Eutelsat

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SpaceX запустила ракету со спутником связи Eutelsat. Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 05:57 мск. Изначально запуск должен был состояться 21 ноября, но был перенесен из-за непогоды, передает телеканал «Известия». Спутник выйдет на орбиту и заменит аналогичный аппарат, который должен прекратить работу в следующем году. Ранее первая ступень ракеты-носителя использовалась в 10 запусках. В этот раз SpaceX не стала возвращать элемент конструкции — он упал в Атлантический океан.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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