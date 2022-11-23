Порядка 300 снегоуборочных машин приводят в порядок тверские дороги

В Тверской области региональные и межмуниципальные дороги приводят в порядок 276 снегоуборочных машин. Дорожные службы работают в усиленном режиме из-за метели.

В первую очередь обрабатываются дороги с интенсивным движением и опасные места, чтобы не допустить снежных заносов. Пока не зафиксировано заторов и ограничений на дорогах, пишут «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что в Москве до 23 ноября продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы. 22 ноября Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей об осадках в виде ледяного дождя. Так, лед толщиной до 6 мм в Москве и от 2 до 10 мм в разных частях Подмосковья покроет дороги и тротуары.