Дело возбудили после гибели двух рабочих на стройке в Тамбове

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту гибели двух строителей. Его расследуют по статье «Нарушение требований охраны труда».

По делу проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Следователи должны выяснить, кто был ответственен за обеспечение техники безопасности при организации и проведении строительных работ, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Следствие к данному моменту выяснило, что днем 18 октября рабочие укладывали трубы в микрорайоне Северный. Двое рабочих, 40 и 42 лет, были в траншее на глубине 2,5 м, когда на них обрушился грунт. Мужчины погибли на месте.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Ростове-на-Дону на стройплощадке упал башенный кран. Погибли крановщик и рабочий.