Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП в Коми

В Коми в Прилузье произошло массовое ДТП. Столкнулись Fiat, Volkswagen и большегруз Mercedes-Benz. Авария случилась 22 ноября в 16 часов на 639-м км автодороги «Вятка».

Подробности ИА «Комиинформ» рассказали в УГИБДД МВД по республике. По этим данным, 70-летний мужчина, находившийся за рулем Fiat Albea, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, которым управляла 63-летняя женщина. После столкновения в Fiat влетел большегруз Mercedes-Benz Actros.

В результате травмы получила водитель Volkswagen. Ее доставили в реанимацию Прилузской ЦРБ, но врачи не смогли спасти жизнь женщины. Пострадал также водитель Fiat Albea, он госпитализирован.

23 ноября на МКАД произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Один из них опрокинулся на проезжую часть.