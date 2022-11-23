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Ледовый парк с чумом оборудуют к Новому году в Томске

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В Горсаду Томска к Новому году построят ледовый парк с катком, ледовыми фигурами и чумом-стойбищем. Оформят композиции в тематике мультфильма «Умка».

Площадь ледового парка — 2,8 тыс. кв. м. Рабочие уже приступили к заливке катка. В этом году впервые оборудуют отдельный каток для детей, пишет РИА «Томск» со ссылкой на администрацию Горсада. Этот каток специально обезопасят, предоставят новые опоры для катания.

В Горсасду по традиции установят елку, откроют пункт проката коньков, построят горку-великан. Кроме того, в этом году будет работать тюбинг-райд и некоторые аттракционы, но только если на улице температура будет не ниже -15 градусов и при отсутствии ветра.

Тем временем, на Новособорной площади в Томске начали монтировать новогоднюю елку. Рядом с ней разместят новогодние сакуры. Также на площади построят большую трехскатную и малую горки, а также лабиринт. Все это будет выполнено в тематике русских народных сказок. Откроют городок 17 декабря.

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