Первые случаи гриппа зарегистрировали в Челябинской области

Первые случаи гриппа выявили врачи на территории Челябинской области. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 28,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости вырос на 11% и составил 87,8 на 10 тыс. населения. Традиционный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается среди школьников после осенних каникул.

Лабораторные исследования показывают циркуляцию различных вирусов. В частности, выявлены первые случаи гриппа А (H3N2), (H1N1)/pdm и группы В. Также отмечаются случаи заражения парагриппом, аденовирусами и риновирусами.

Вакцинацией против гриппа охвачено почти 1,17 млн жителей Челябинской области, в том числе 343 тыс. детей.

Днем ранее сообщалось, что первые случаи свиного гриппа зарегистрировали в Волгоградской области. При этом уровень заболеваемости ОРВИ остается ниже эпидемического порога на 39%.