СМИ сообщили о договоренности РФ и НАТО избегать инцидентов в Черном море

Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море. Об этом 24 ноября сообщил портал Euractiv.

По словам источника в альянсе, переговоры проходили между начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым и председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром. Они условились «соблюдать осторожность» в Черном море во избежание конфликтных ситуаций.

Ранее, 11 ноября, недалеко от Крыма был замечен американский разведывательный беспилотник. По данным сервиса Flightradar, дрон взлетел из итальянской Сицилии, прошел над Грецией и Болгарией и стал барражировать над морем.

До этого американский разведывательный беспилотник засекли у Крыма 30 октября. Аппарат RQ-4B Global Hawk находится в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем и длительное время кружил над Крымом.

29 сентября в Великобритании сообщили, что российский истребитель выпустил ракету рядом с британским военным самолетом во время планового патрулирования в Черном море. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что российская сторона признала инцидент и объяснила его технической неисправностью.

Также 24 августа сервис Flightradar зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря в районе Крымского моста. По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста. После разворота борт улетел обратно.