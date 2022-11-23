В Госдуме назвали Кулебу политическим шутом за критику Запада о военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — политический шут, но ему отведена важнейшая роль озвучивать глубинные страхи и сомнения киевского режима. Об этом 23 ноября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал слова Кулебы о том, что западные государства не вправе говорить об усталости от поддержки Украины.

«Мы прекрасно понимаем: Киев боится того, что Европа, и так страдающая в преддверии зимы от энергокризиса и последствий санкционной политики, действительно устала от постоянной помощи Украине в ущерб собственным ресурсам и экономике. Кроме того, масла в огонь подливают преступления украинских нацистов, тревожащие европейцев», — сказал Белик.

По его мнению, с одной стороны, Кулеба «прощупывает европейский политикум» на предмет того, будет ли Европа продолжать помогать Украине, с другой — делает «так называемую прививку», рассчитывая на то, что после такого заявления европейские политики не решатся прекратить помощь Киеву.

«Кроме того, это популистское заявление дает возможность имитировать активную деятельность украинского МИДа и его отстаивание интересов граждан», — заключил депутат.

Накануне сообщалось о растущем беспокойстве Киева по поводу возможного снижения интенсивности военной помощи. Как отметили в газете Le Monde, западные арсеналы стремительно иссякают, из-за чего страны — поставщики оружия сами нуждаются в срочном пополнении запасов.

При этом группа сенаторов конгресса США обратилась к администрации президента Джо Байдена с призывом направить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

19 ноября сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что ввиду истощения запасов оружия и боеприпасов украинские военные потеряли инициативу на поле боя. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения Киеву постепенно снижается, добавил он.

МИД России неоднократно призывал страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».