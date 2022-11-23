На националиста Демушкина зарегистрировали два протокола о дискредитации ВС РФ

Тверской суд Москвы зарегистрировал два административных протокола в отношении националиста Дмитрия Демушкина за дискредитацию Вооруженных сил России.

Из базы суда следует, что протоколы были зарегистрированы 23 ноября по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). По этой статье Демушкину грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее, 8 ноября, Демушкин сообщил в своем Telegram-канале, что у него в квартире прошел обыск. Позднее его адвокат Олег Колесников сказал «Известиями», что бывшего организатора «Русских маршей» допросили и изъяли у него телефон.

Как уточнил источник «Известий», обыск был проведен по делу по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Демушкин известен как лидер запрещенных в России экстремистских организаций «Славянский союз» и «Русские».

В апреле 2017 года он уже был осужден на 2,5 года колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

После выхода из колонии Демушкин стал заместителем главы администрации сельского поселения Барвихинское в Московской области. Он занимал должность главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту.