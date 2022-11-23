На Украине из-за проблем с электричеством закрылся крупнейший производитель ДСП

Компания «Кроноспан УА», которая является одним из крупнейших производителей древесно-стружечная плит (ДСП) в Волынской области на Украине, остановила единственную производственную линию на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Наталья Покинская.

Ее слова, озвученные на круглом столе по развитию индустриальных парков в Волынской области Украины, приводятся на официальной странице предприятия в Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как рассказала Покинская, ранее предприятие самостоятельно снизило объемы потребления до значений, необходимых для работы только одной производственной линии. Однако действующие сейчас графики ограничений электроэнергии и мощностей не позволяют функционировать даже одной линии.

«Наш технологический процесс производства может быть или беспрерывным, или остановленным полностью», — резюмировала она.

Предприятие «Кроноспан УА» является украинским филиалом австрийского холдинга Kronospan. Это один из крупнейших на Украине производителей листовых материалов на основании древесины.

Накануне, 22 ноября, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

Ранее в этот день глава «Укрэнерго» сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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