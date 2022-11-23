Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Мир
МИД Сирии назвал действия Анкары на севере страны неприемлемыми
Мир
Президент Турции Эрдоган допустил встречу с сирийским коллегой
Интернет
Elden Ring признала лучшей игрой года по версии Golden Joystick Awards
Авто
Импорт машин из Китая в РФ за десять месяцев 2022 года вырос на 31%
Мир
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса
Пресс-релизы
Первый Саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России пройдет в рамках Винодельческого форума
Мир
Президент Хорватии отказал в обучении украинских солдат на территории страны
Мир
СМИ сообщили о договоренности РФ и НАТО избегать инцидентов в Черном море
Экономика
В ЦБ России отметили ухудшение стандартов потребкредитования со стороны банков
Мир
На Украине из-за проблем с электричеством закрылся крупнейший производитель ДСП
Мир
Верховный суд Британии отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

На Украине из-за проблем с электричеством закрылся крупнейший производитель ДСП

0
Фото: Global Look Press/ Pavlo Palamarchuk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Кроноспан УА», которая является одним из крупнейших производителей древесно-стружечная плит (ДСП) в Волынской области на Украине, остановила единственную производственную линию на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Наталья Покинская.

Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины
Как это скажется на ситуации в зоне проведения СВО

Ее слова, озвученные на круглом столе по развитию индустриальных парков в Волынской области Украины, приводятся на официальной странице предприятия в Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как рассказала Покинская, ранее предприятие самостоятельно снизило объемы потребления до значений, необходимых для работы только одной производственной линии. Однако действующие сейчас графики ограничений электроэнергии и мощностей не позволяют функционировать даже одной линии.

«Наш технологический процесс производства может быть или беспрерывным, или остановленным полностью», — резюмировала она.

Предприятие «Кроноспан УА» является украинским филиалом австрийского холдинга Kronospan. Это один из крупнейших на Украине производителей листовых материалов на основании древесины.

Накануне, 22 ноября, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

Ранее в этот день глава «Укрэнерго» сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022