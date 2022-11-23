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МЧС сообщило о ликвидации огня в хостеле в Подмосковье

МЧС: ликвидировано открытое горение в хостеле в Подмосковье
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Фото: РЕН ТВ
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Спасатели ликвидировали открытое горение в хостеле в Солнечногорске. Об этом 23 ноября говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«МЧС: ликвидировано открытое горение в хостеле в Подмосковье», — рассказали в ведомстве.

Информация о пострадавших уточняется.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 09:22. Огонь охватил трехэтажное здание в деревне Дубровка, уточняет телеканал «Звезда».

В 11:35 пожар был локализован на площади 360 кв. м. Из опубликованных с места инцидента видео следует, что огонь охватил кровлю здания.

Во время тушения огня из здания эвакуировали около 200 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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