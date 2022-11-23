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СМИ указали на опасность для НАТО от поставок комплексов Patriot в Польшу

NYT рассказало о возможных проблемах для НАТО, связанных с поставками ЗРК Patriot на польско-украинскую границу
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Поставка американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Германии на территорию Польши может привести к эскалации на Украине и идет вразрез с позицией НАТО не участвовать в конфликте. Об этом 23 ноября пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.

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Согласно статье, НАТО делает всё возможное для того, чтобы избежать прямого участия в конфликте на территории Украины, продолжая помогать лишь финансами и оружием. Однако установка ракет на границах Польши если и не приведет к прямому столкновению с Россией, то загонит альянс в неизведанную «серую зону».

«Всё еще существует вероятность того, что ракеты Patriot будут действовать в воздушном пространстве Украины. Это подорвало бы невмешательство НАТО в конфликт и твердое намерение поддерживать Украину оружием, избегая любой ценой любого вмешательства внутри страны, которое могло бы быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации конфликта», — приводит автор статьи слова генерального директора польской исследовательской группы Strategy & Future Яцека Бартощяка.

Ранее, 22 ноября, Германия договорилась с Польшей о патрулировании польского воздушного пространства истребителями Eurofighter ВВС ФРГ, а также о размещении ЗРК Patriot на территории страны.

За день до этого, 21 ноября, Польша приняла предложение соседней Германии о размещении в стране дополнительных батарей ЗРК Patriot.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе ПВО. По ее словам, власти Германии рекомендовали Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot для защиты неба.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

МО РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракеты, указав, что российская армия не наносила ударов по целям рядом с польско-украинской границей. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженной в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Украина настаивала, что ракета, упавшая в Польше, была российской. Киев попросил разрешения на участие в расследовании обстоятельств инцидента, но не был к нему допущен польской стороной.

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