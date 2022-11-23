Фонтаны запустят в зимнем режиме с 1 декабря в Ставрополе

Установка световых инсталляций завершилась на фонтанах в Ставрополе. Запуск конструкций в зимнем режиме состоится 1 декабря.

По данным мэрии города, световая инсталляция установлена на каскадах «Волна» на Александровской площади. Фонтан «Ангел» зимой будут украшать 28 световых струй. Также инсталляцию установили на Крепостной горе. Об этом сообщает NewsTracker.

Ожидается, что световые инсталляции будут работать до весны.

На прошлой неделе сезон фонтанов завершился в Кисловодске. Сезон был продлен в связи с благоприятными погодными условиями и большим потоком туристов. Сейчас на объектах благоустройства слили воду и установили защитные конструкции.