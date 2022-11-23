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В Москве задержали двух девушек после кражи парфюмерии на 80 тыс. рублей

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Фото: МВД РФ/77.мвд.рф
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Полиция задержала двух девушек, совершивших кражу в парфюмерном магазине в центре Москвы. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба управления внутренних дел по ЦАО.

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«Злоумышленницы, находясь в парфюмерном магазине в центре столицы, тайно похитили различный товар, спрятав его под одежду и в сумку, после чего вышли, не оплатив его. Материальный ущерб составил более 80 тыс. рублей», — сообщили в ведомстве.

В результате оперативно-разыскных мероприятий девушки были задержаны на Манежной площади. Они оказались ранее судимыми 20-летними жительницами Москвы и Крыма.

Следствием ОМВД России по Тверскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

20 ноября стало известно о задержании жителя Ульяновска по подозрению в краже из магазина товаров на сумму около 3 тыс. рублей. Он украл 14 флаконов дезодоранта и три пачки кофе, а позже продал товар случайным прохожим.

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