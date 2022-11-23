Политолог заявил о раздражении европейцев из-за украинских беженцев

Европейские страны пытаются ограничить пребывание беженцев с Украины на своих территориях из-за раздражения в обществе. Об этом 23 ноября «Известиям» заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Таким образом он отреагировал на слова вице-канцлера по культурному многообразию министерства культуры Эстонии Эды Силберг о том, что страна ужесточает процедуру продления статуса беженца для украинцев. Теперь, чтобы ходатайствовать о продлении статуса, необходимо пройти программу адаптации. Она включает в себя курс лекций о жизни в Эстонии, а также 100 академических часов изучения эстонского языка и сдачу экзамена на его знание, пишет Telegram-канал Baltnews.

«Эта тенденция общеевропейская, в разных странах по-разному пытаются ограничить поток беженцев. В Южной Европе тоже идут путем ужесточения каких-то административных условий, где-то откровенно сворачивают программу приема украинских беженцев, например в Великобритании. В Польше активно заговорили, что надо что-то делать с этими беженцами», — сказал Мартынов.

Политолог отметил, что проблема с беженцами огромная, в европейских странах «в геометрической прогрессии растут раздражение и напряжение».

«Никто не был готов в Европе к такому длительному пребыванию такого огромного количества украинцев. В режиме определенной эмпатии готовы были их принимать, помогать в первые месяцы спецоперации, но сейчас становится ясно, что эти люди приехали не временно, а навсегда, и их миллионы. Конечно, европейцев это дико раздражает, и сейчас они пытаются выставить такие аккуратные фильтры», — сказал он.

По словам Мартынова, если и дальше беженцы с Украины будут приезжать в Европу в большом количестве, то возможны «социальные взрывы».

«Это такой когнитивный диссонанс, который подогревает социальное напряжение. С одной стороны, по понятным причинам люди с Украины бегут от военных действий, но, с другой стороны, правительства европейских стран не только ничего не делают для того, чтобы быстрее остановить военные действия, но всячески способствуют продлению конфликта в виде финансовой, военной помощи, поставок оружия», — заключил эксперт.

В октябре стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. По информации издания EurActiv, специальные идентификационные номера PESEL, присвоенные беженцам, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям.