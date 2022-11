Обозреватель рассказал о «протесте» против Зеленского в США

Вашингтон все чаще критикует действия президента Украины Владимира Зеленского после ситуации с ракетами, упавшими на границе с Польшей. Об этом 21 ноября заявил обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол.

«В Вашингтоне в связи с этим опасным эпизодом [в Польше] возник небольшой, но, хочется надеяться, растущий протест», — написал он в колонке на сайте своей организации.

По словам Пола, когда «истерия» вокруг украинского конфликта закончится, то все большему количеству жителей США станет понятно, что поддержка Киева обернулась абсолютным фиаско для Вашингтона.

Инцидент с ракетами, упомянутый в статье, произошел 15 ноября, когда польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Польские военные назвали произошедшее несчастным случаем.

Позже Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало заявление провокацией и домыслом, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Позднее, 16 ноября, президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.