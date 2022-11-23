Путин отметил уникальный вклад МИФИ в развитие отечественной науки

Президент России Владимир Путин 23 ноября поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» с 80-летием вуза.

«Вы по праву можете гордиться историей родного вуза, его поистине уникальным вкладом в развитие отечественной науки, стратегических отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса и, конечно, блестящей плеядой нобелевских лауреатов, чьи судьбы были тесно связаны с вашим университетом», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в вузе работают профессионалы, а накопленная база позволяет готовить квалифицированных специалистов.

Путин выразил уверенность, что вуз продолжит держать планку одного из лидеров высшей школы России.

Накануне президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что Россия будет обладать лучшей в мире научной инфраструктурой в ближайшие 5–8 лет.

1 сентября Путин заявил, что без России странам будет трудно развивать проекты, особенно в науке.