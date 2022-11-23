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Партнерский материал

В ПСБ выросли ставки по вкладам

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ПСБ улучшил условия по депозитам для розничных клиентов, подняв ставки по вкладам в среднем на 0,6 процентных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Так, доходность по вкладу «Сильная ставка» с минимальной суммой 100 тысяч рублей при размещении средств на год увеличена до 8,1% годовых, на шесть месяцев — до 7,6% годовых. При открытии депозита на сумму от 3 млн рублей действует надбавка к ставке в размере 0,1 п. п.

По вкладу «Мой доход» максимальная ставка при размещении средств на четыре месяца составит 7% годовых, на шесть месяцев — 7,3% годовых, на год — 7,8% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1%. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей. При этом данный вклад предоставляет возможность на льготных условиях досрочно расторгнуть договор: через три месяца с дня открытия депозита клиент может в любой момент забрать свои средства, получив половину начисленного дохода за фактический срок размещения.

По вкладу с пополнением «Моя копилка» доходность при размещении средств на год составит 7% годовых, на полгода — 6,6% годовых. Открывая депозит с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» на год, клиент получит 6% годовых, на срок размещения полгода доходность увеличена до 6,1% годовых. Каждый из двух вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения.

При этом вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ на вкладах «Мой доход», «Моя копилка» или «Мои возможности», получат надбавку к ставке в размере 0,15 п.п.

«Под конец года многие россияне получают премии, новогодние бонусы, и выбирают наиболее выгодные предложения для размещения свободных средств. В ожидании повышения ключевой ставки краткосрочные и среднесрочные вклады остаются наиболее востребованными инструментами сбережения, обеспечивая вкладчикам оптимальное соотношение доходности и ликвидности. Поэтому в текущей ситуации улучшение условий по таким депозитам позволяет нашим клиентам выстроить наиболее доходные стратегии накопления с возможностью гибко управлять своими средствами», — отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

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