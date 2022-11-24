«Чемпионат мира в Катаре смотреть не собираюсь»

Сборная России по футболу завершила самый сложный и противоречивый год в своей истории. В рамках последнего сбора подопечные Валерия Карпина провели ничейные выездные матчи против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). В сентябре они тоже гостили в Средней Азии, когда удалось победить Киргизию (2:1). Матч с Таджикистаном в качестве капитана провел полузащитник Данил Глебов, один из лидеров «Ростова». В интервью «Известиям» 23-летний футболист оценил прошедший сбор, прокомментировал идею перехода в Азиатскую конфедерацию, а также рассказал о результатах «Ростова», после 17 туров ушедшего на зимнюю паузу в РПЛ на третьем месте, отставая на одно очко от идущего вторым «Спартака».

«Ну вы же видите, что Сережа сейчас уже без костылей»

— Как оцените прошедший сбор национальной команды?

— Хороший сбор получился. И поучительный. Многие ребята впервые были вызваны в сборную. Познакомились с главным тренером, с его требованиями. Познакомились с тренером по физподготовке. В общем, много всего нового для них. Вижу только одни плюсы от этого сбора.

— В игре с Таджикистаном (0:0) вы впервые выводили сборную на поле с капитанской повязкой. Какие эмоции?

— Конечно, гордость была внутри. И чуть больше ответственности.

— Хотите, чтобы вам чаще доверяли капитанскую повязку в национальной команде?

— Главное — регулярно играть. А остальное — второстепенные моменты.

— Учитывая то, что в этом составе сборной было довольно много молодых новичков, приходилось на правах капитана шефствовать над ними?

— Так, чтобы шефствовать, — такого нет у нас. Помогать, подсказывать на футбольном поле и вне его — это было. Надо было помочь ребятам, которые в первый раз приехали в национальную команду, чтобы им было полегче освоиться.

— Результаты и качество игры сборной России в Душанбе и Ташкенте с чем связаны?

— Отсутствие практики, отсутствие одного и того же состава. Даже если сравнить с сентябрьским сбором перед матчем с Киргизией (2:1), то сейчас пришло примерно 50% новых ребят. А если брать по самим играм, то Таджикистан и Узбекистан хорошо обороняются. Было тяжело их вскрывать.

— Еще и «Ростов» на два оставшихся в году кубковых матча потерял из-за травм Сергея Песьякова с Александром Сильяновым.

— А кто сказал, что они играть не будут (улыбается)?

— Такое впечатление сложилось, поскольку я своими глазами видел, как Песьяков сразу после матча в Душанбе шел на костылях от стадиона к автобусу, а Сильянов после прилета из Ташкента в Москву покинул аэропорт на костылях.

— Ну вы же видите, что Сережа сейчас уже без костылей. Силя, надеюсь, скоро тоже без них будет. Верю, что всё будет хорошо.

— Но напрягает то, что пришлось играть на таких полях, где люди травмы получают в не имеющих турнирного значения матчах?

— Риски есть на любом поле. Понятно, что они возрастают на искусственных газонах. В Таджикистане поле было искусственное, что, мягко говоря, не улучшало качество самого футбола. Но на этом поле играли две команды, и обе были в одинаковых условиях, одинаково рисковали. Поэтому неправильно рассказывать про наши результаты, ссылаясь на поле, когда и мы, и Таджикистан были в равных условиях. Да, в Душанбе вероятность получить травму была большая — не только у вратаря, но и у полевых игроков. Это футбол. Бывает такое. Получилось, что два футболиста сборной России, да еще и «Ростова», травмировались. Ничего не поделаешь.

«За сборную Сербии буду болеть»

— В последнее время активно обсуждается возможность для сборной России играть в азиатских соревнованиях, раз Европа нас пока не пускает. У вас какая точка зрения на этот счет?

— Надо играть официальные игры. Надо, чтобы мотивация была в 10 раз больше, чем сейчас. Очевидно и совершенно логично и нормально, что в официальных матчах мотивация в разы больше, чем в товарищеских.

— Как искать мотивацию вплоть до 2024 года, пока у России точно не будет официальных матчей?

— Искать ее не надо. Она есть и на товарищеские матчи. Просто официальные игры — это другой статус. И вообще всё другое. В товарищеских матчах всё равно иногда надо проверить какие-то наработки, наиграть другой состав, другие сочетания. А в официальных встречах уже играют лучшие из лучших, кто есть на данный момент.

— Будете смотреть чемпионат мира в Катаре?

— Нет.

— Даже нет команды, за которую будете болеть?

— За сборную Сербии буду болеть.

— Персонально за кого-то будете переживать? Есть знакомые на этом турнире?

— Гаэль Ондуа попал в состав сборной Камеруна. Я с ним пересекался в «Анжи».

— Обсуждали с ним его попадание на ЧМ?

— Нет, мы с ним не общались с момента его отъезда из «Анжи».

— Насколько «Ростов» готов удерживать третье место в РПЛ и бороться за второе?

— Удерживать никто ничего не хочет. Есть желание и нацеленность выигрывать каждую последующую встречу и подняться в таблице как можно выше.

— Если не считать прошлого сезона, то «Ростов» традиционно удачно начинает чемпионат, но такое, чтобы клуб к зимней паузе был в тройке, как сейчас, трудно вспомнить. За счет чего это получилось сделать в нынешнем сезоне?

— За счет тренерского штаба, за счет игровой дисциплины, желания, выполнения установки. За счет всего этого так держимся.

— У «Ростова» при вас постоянная нестабильность: либо борьба за тройку и проваленная концовка сезона, либо, как в прошлом чемпионате, идете внизу таблицы в начале второго круга, но здорово проводите завершающую часть. Сейчас есть уверенность, что сможете на стабильно высоком уровне отыграть весь сезон?

— Уверенности нет, потому что это футбол. Может произойти всё что угодно. Но мы понимаем, что во второй части сезона на нас уже по-другому будут настраиваться. И нам надо хорошо подготовиться, быть в лучшей форме.

— За полгода после закрытия авиасообщения в Ростове-на-Дону не надоела езда на поездах на гостевые матчи туда-обратно?

— Уже привыкли к этому. Да и вариантов нет. Поэтому подстроились под такие условия, когда один выезд за два. Это не проблема.