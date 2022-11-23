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В Россию привезли кроссовер Nissan Kicks за 2,5 млн рублей

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Фото: Nissan
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Российские дилеры продолжают заниматься ввозом в Россию новых иностранных автомобилей. Среди новинок — кроссовер Nissan Kicks за 2,5 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщила «Российская газета».

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У японского переднеприводного кроссовера бензиновый мотор объемом 1,6 л мощностью 122 л.с., который работает в связке с вариатором.

Nissan обновил модель Kicks в 2020 году. Тогда в линейке появился турбомотор объемом 1,3 л с отдачей в 156 л.с. Такой двигатель впервые появился у Renault, которая входит в альянс Renault-Nissan.

Ранее Nissan Kicks планировали официально представить и на российском рынке, но в октябре текущего года Nissan объявил, что уходит из России. Однако это не помешало российским дилерам привезти эту модель в РФ по параллельному импорту.

14 ноября стало известно, что один из крупнейших российских дилеров привез в РФ рамный внедорожник Nissan X-Terra. Внедорожник создан на базе пикапа Nissan Navara, у него бензиновый мотор объемом 2,5 л, мощность которого составляет 165 л. с.

В паре с ним работает 7-диапазонная коробка передач. Машина вмещает до семи человек, компоновка салона — трехрядная, выполненная по классической схеме: 2+3+2. В России дилеры за модель просят 4 527 000 рублей. Полноприводный X-Terra хорошо известен на рынке стран Ближнего и Среднего Востока.

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