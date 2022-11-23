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Главы «Росатома» и МАГАТЭ обсудили вопрос ЗАЭС

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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели рабочую встречу в Стамбуле, в рамках которой был обсужден вопрос Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации.

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«Стороны подробно обсудили обстановку на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции. В этой связи была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции 20 ноября 2022 года. Стороны договорились продолжить взаимодействие», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что разговор между руководителями в рамках прошедшей встречи был предметным и откровенным.

В этот же день замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков сообщил о том, что в ситуации с ЗАЭС наблюдается продвижение.

Накануне сообщалось, что глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не повреждены. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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