Разрешение на строительство новой школы выдали в Хабаровске

В Хабаровске выдали разрешение на строительство новой школы на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городской департамент архитектуры, строительства и землепользования.

Объект планируется возвести на пересечении улиц Демьяна Бедного и Краснодарской. 9 ноября застройщик, которым выступает ООО «Школа будущего — Демьяна Бедного», получил разрешение на строительство.

Площадь выбранного участка составляет 30 тыс. кв. м. На территории возведут здание школы на 1,1 тыс. мест, а также обустроят спортивную зону со спортивным ядром, площадками для физподготовки, баскетбола и волейбола.

Проект реализуют в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования» и концессионного соглашения между Министерством просвещения РФ и правительство региона. Завершить строительство планируется в III квартале 2024 года.