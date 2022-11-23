Снегопады и гололед ожидаются из-за циклона в Оренбуржье

Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Оренбургской области. Из-за вторжения средиземноморского циклонического вихря в регионе пройдет снег.

По данным Приволжского УГМС, поступление теплых и влажных воздушных масс будет способствовать повышению температурного фона. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». В регионе ожидаются снегопады, которые временами будут сменяться дождями. На улицах образуется гололедица.

Такие погодные условия ожидаются в Оренбургской области до 25 ноября.

Ранее синоптики предупредили об обильных осадках в Приморском крае. До 27 ноября вероятны дожди, затем с наступлением похолодания на юге региона прогнозируется снег.