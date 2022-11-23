Компания Trafigura оценила вероятность дефицита газа в ЕС зимой

Евросоюз (ЕС) сможет избежать дефицита газа зимой при сохранении благоприятной погоды и поставок из России. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу компании Trafigura Джереми Вейра.

«Это означает, что регион сможет пережить предстоящий зимний период и может иметь достаточный запас топлива, чтобы избежать кризиса и в следующем году», — сказал Вейр на саммите Financial Times Commodities Asia в Сингапуре.

По его оценке, страны ЕС используют этой зимой около двух третей запасов газа в своих хранилищах. Таким образом, считает Вейр, Европа сможет прожить предстоящий зимний период и сохранит достаточно топлива.

«У нас есть надежные запасы газа в Европе. Мы переживали из-за цен на энергоносители, но и эта обеспокоенность снизилась», — отметил глава одного из крупнейших сырьевых трейдеров.

Российский «Газпром», в свою очередь, угрожает снизить поставки топлива. Так, в заявлении компании от 22 ноября, говорится, что европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) и снизили мировую энергетическую безопасность. Кроме того, как указали в «Газпроме», в текущем году ряд поставщиков нарушал обязательства по долгосрочным поставкам и перенаправляли танкеры с СПГ в Европу, что спровоцировало кризис в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что Европа начала экономить газ из хранилищ на фоне возвращения холодной погоды. После теплого октября погода в ноябре приблизилась к среднестатистической норме. При этом цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста, превысив показатель в $1280 за 1 тыс. куб. м.

В этом же месяце эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на газ в Европе к концу зимы может подскочить до нескольких тысяч долларов за тысячу кубометров. Он уточнил, рост цен на газ произойдет из-за того, что поставки из России могут стать еще меньше, а запасы в подземных хранилищах будут стремительно сокращаться. По его мнению, в ближайшие годы проблема дефицита ресурсов не решится.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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