Вероятной причиной пожара в резиденции посла Алжира в Москве стало электрозамыкание

Причиной возгорания в трехэтажном административном здании старой постройки в Пресненском районе на территории резиденции посла Алжира в центре Москвы, предварительно, стало замыкание в электропроводке. Об этом сообщили в экстренных службах города в среду, 23 ноября.

«По предварительным данным, замыкание в электропроводке стало причиной пожара в здании резиденции посла Алжира», — сказали в экстренных службах ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что открытое горение удалось ликвидировать, передает RT.

Сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Спиридоновка, дом 13, поступило в 11:08 мск. В районе дома временно было перекрыто движение транспорта, сообщается на сайте kp.ru.

Площадь пожара устанавливается, сообщается на сайте aif.ru. В ликвидации пожара были задействованы 16 единиц техники и 61 человек личного состава.