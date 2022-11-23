Читатели Die Welt осудили нежелание Зеленского идти на переговоры с Россией

Читатели немецкой газеты Die Welt 23 ноября раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его правительство организует 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в случае блэкаута.

Пользователи сайта, пришедшие в комментарии, полагают, что Зеленский не хочет мирных переговоров с Россией, а ждет дополнительной финансовой помощи от Запада.

Юзер Rainer S заявил, что если бы Зеленский думал о народе, то вступил бы в диалог с Москвой еще до начала зимы.

Читатель с никнеймом wolf b написал, что Зеленский предпочитает оставить свой народ в страданиях, а не вести переговоры с Россией.

«Клоун на посту президента делает все возможное, чтобы разрушить страну», — добавил пользователь Helmut B.

Накануне Зеленский заявил, что пункты несокрушимости будут оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Такие пункты планируется открыть при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

12 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны, по его оценкам, потребуется более $200 млн.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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