Еще 230 животных отловят в Хабаровске до конца года

На территории Хабаровска до конца года отловят еще 230 животных. Об этом сообщает городская администрация.

С начала года в городе уже отловили свыше 1,6 тыс. животных. Специализированная организация также стерилизует их, вакцинирует и чипирует. После этого собак отпускают обратно на улицы.

До конца года предполагается отловить еще 230 бездомных собак, пишет ИА AmurMedia.

В октябре правительство Хабаровского края выделило краевому центру субвенцию в размере 7 млн рублей. Средства направили на покупку приспособлений для гуманного вылова, клеток-ловушек и вольеров. Часть денег пошла на продолжение мероприятий по отлову и последующую работу с животными.

Всего в 2022 году на обращение с бездомными собаками и покупку необходимых средств предусмотрено 22,7 млн рублей.