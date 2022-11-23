Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Свердловской области

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе под Первоуральском в Свердловской области. Один человек погиб.

Авария произошла утром 23 ноября на трассе Пермь – Екатеринбург. Водитель грузовика Ford с полуприцепом допустил выезд на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с иномаркой Renault Logan, которым управлял мужчина 1959 года рождения. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Пассажир, который находился на заднем сиденье легковушки, скончался на месте происшествия.

Установлено, что водитель грузовика один раз привлекался к административной ответственности. Мужчина не смог пояснить, как он выехал на встречную полосу.

Ранее в этот день мусоровоз столкнулся с коммерческим автобусом в Омске. В салоне автобуса находились 20 человек, трое из них пострадали.