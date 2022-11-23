Водителю вынесли приговор за гибель человека в ДТП в Приангарье

В Иркутской области суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Качугском районе. Фигурантом по нему проходил местный житель, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла в феврале 2021 года на трассе Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово на территории Качугского района. Установлено, что водитель легковой Honda выехал на встречку и врезался в Toyota. В результате столкновения пассажир последней иномарки получил различные травмы, от которых скончался в больнице.

Водитель Honda признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также он лишен водительских прав на два года, пишет ИА IrkutskMedia.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда. Сумма, которую должен выплатить виновник ДТП, составляет 1 млн рублей.

Ранее в ноябре в Псковской области суд вынес приговор по делу о гибели человека в пьяном ДТП со снегоболотоходом. Водитель техники проведет в колонии-поселении два с половиной года. Приговор был вынесен с применением ст. 64 УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание, чем того требует совершенное преступление.