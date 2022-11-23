Страны ОДКБ согласовали проект решения о мерах помощи Армении

Проект решения совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован. Об этом в среду, 23 ноября, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», — сказал он в ходе выступления на заседании министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности ОДКБ.

Зась отметил, что напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется. По поступающей в Центр совместного реагирования информации, перестрелки на границе между странами возникают практически ежедневно.

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводится 23 ноября в Ереване. Участие в нем принимает президент России Владимир Путин. Также у главы государства запланирована встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.

Ранее, 19 ноября, Минобороны РФ сообщило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. В результате обстрела пострадавших нет.

14 ноября Пашинян заявил, что Азербайджан ведет огонь по проживающим в Нагорном Карабахе армянам, когда те занимаются сельскохозяйственными работами. По его словам, с 9 ноября 2020 года три мирных жителя были убиты и 16 ранены при 54 случаях покушения на убийство.

За день до этого в Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Уточнялось, что с азербайджанского поста был открыт огонь из стрелкового оружия по проводившему земляные работы местному жителю. В результате он получил легкое ранение.

7 ноября после взаимных обвинений Еревана и Баку в обстрелах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал сторонам избегать нагнетания ситуации.

До этого, 1 ноября, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

В 2020 году Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Тогда же Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.