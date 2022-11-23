Открытое горение ликвидировали в здании резиденции посла Алжира в центре Москвы

Открытое горение в трехэтажном административном здании старой постройки в Пресненском районе на территории резиденции посла Алжира в центре Москвы удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице в среду, 23 ноября.

Сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Спиридоновка, дом 13 поступило в 11:08 мск. В районе дома временно было перекрыто движение транспорта, сообщает телеканал «360».

«По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание на втором этаже трехэтажного административного здания старой постройки. Принятыми мерами в 11:26 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Площадь пожара устанавливается, передает НСН. В ликвидации пожара были задействованы 16 единиц техники и 61 человек личного состава.

Ранее, 21 ноября, в центре Москвы в Мукомольном проезде произошел пожар в 40-этажном жилом доме. Жильцы самостоятельно эвакуировались из здания. Как уточнили в МЧС, в квартире на 36-м этаже произошло возгорание мебели. В 22:35 горение ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.