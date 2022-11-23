На улицах Оренбурга откроют 18 елочных базаров

Администрация Оренбурга подвела итоги аукциона на места размещения елочных базаров. На улицах города разместят 18 торговых точек.

По результатам торгов администрация заключила договоры с предпринимателями, которые займутся поставкой новогодних деревьев. Об этом сообщает 56orb.ru. Приобрести елку можно будет на улицах Карагандинской, Центральной, Березка, Просторной, Родимцева, Салмышской, Народной, Новой, Пролетарской, Тамбовской, Транспортной, проспектах Гагарина и Братьев Коростелевых.

Также елочные базары будут открыты на территориях рынков и торговых комплексов, напоминает «Урал56.Ру».

Подготовка города к Новому году стартовала больше чем за месяц до главного праздника сезона. В Оренбурге уже устанавливают первые новогодние елки.