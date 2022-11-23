Терпение не безгранично

Большинство экспертов небезосновательно волнует проблема дальнейшего расширения конфликта на Украине за счет вовлечения в него новых участников. Безусловно, такая вероятность существует, и расширение географии боевых действий ставит перед США и их союзниками по НАТО вопрос поиска сбалансированного пути. Он должен, с одной стороны, продолжать помогать Киеву, а с другой — исключить превращение специальной военной операции в полномасштабную войну с участием крупных акторов.

В экспертно-аналитическом сообществе давно обсуждают различные сценарии развития конфликтной ситуации вокруг Украины, включая самые радикальные, предполагающие применение оружия массового поражения. Существует запрос определить границы допустимой поддержки киевского режима со стороны США и их партнеров.

Полагаем, что сохраняется также вероятность вооруженного столкновения России и НАТО с применением обычных вооружений, поскольку уже давно стало ясно, что нашим воинам приходится противостоять не только Вооруженным силам Украины.

В некоторых европейских странах давно развернулись кампании по оказанию общественного давления на правительства с призывами прекратить вмешательство в украинский конфликт. И в большинстве из них уже имеется понимание рисков ужесточения антироссийской риторики в информационном пространстве своих стран: падение уровня жизни населения, увеличение числа беженцев, эмоциональная усталость от социально-политической нестабильности.

В ряде государств среди политических элит присутствуют радикально настроенные представители, которым вполне по силам заставить Россию поверить в намерение НАТО перейти к активным действиям вопреки заверениям руководства военного альянса. Для этого имеются определенные основания: укрепление восточного фланга вполне может рассматриваться российским военным командованием как подготовка к нанесению превентивного удара по нашей стране.

Среди украинских военнослужащих уже были замечены добровольцы из стран — членов блока. Присутствие лиц, особенно имеющих профессиональную военную подготовку или опыт, может быть истолковано как свидетельство принятия политического решения о направлении вооруженных сил альянса для участия в конфликте.

Недавние поставки в его зону современных систем вооружения и военной техники, в том числе тех, которые ранее не использовались режимом Зеленского, могут привести российское командование к выводам о том, что были задействованы военные инструкторы или советники НАТО. Если данные факты подтвердятся, то это, вне всяких сомнений, может вызвать серьезные последствия.

Полагаем, что политикам в Вашингтоне при принятии решений о предоставлении украинской стороне новых видов вооружений необходимо тщательно взвешивать целесообразность продолжения подобных поставок, объективно осознавать всю полноту ответственности за возможность дальнейшей эскалации конфликта с вовлечением в него уже государств — членов альянса.

В последнее время значительной проблемой для НАТО стало поддержание политической сплоченности среди государств-членов. С этой же проблемой столкнулись и страны, входящие в Европейский союз. По мере продолжения конфликта сплоченность государств ЕС будет более фрагментирована за счет отсутствия среди них единого мнения относительно дальнейшей стратегии. Позиции, полагаем, будут различаться достаточно серьезно. Страны Центральной и Восточной Европы, скорее всего, продолжат настаивать на жесткой политике и санкциях против нашей страны. В то же время большинство западноевропейских государств будут более сдержанны в отношении агрессивных инициатив «младоевропейцев». Среди государств «старой Европы» давно растет обеспокоенность российско-натовской эскалацией, поскольку всем очевиден ее экзистенциальный характер.

Ведущие страны ЕС уже прилично измотаны несением социально-политического бремени украинского кризиса. Брюссель, конечно, выделяет средства на покрытие непредвиденных расходов, но это не может длиться вечно. Население ряда стран реально обеспокоено перспективами роста цен на коммунальные услуги, продукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости. В некоторых из них избиратели уже обозначили свою позицию предельно четко, и это начинает носить системный характер. Уверены, что если участникам Евросоюза не удастся договориться между собой о совместной поддержке европейских граждан и бизнеса, то режим санкций окажется под угрозой. Граждане европейских стран не захотят лишать себя привычного комфорта, и подтверждение этому мы скоро получим.

В завершение не могу не упомянуть один очень трагический факт. Так называемые украинские герои распространили в интернете видеоролик с записью бесчеловечного убийства наших военнослужащих в нарушение всех мыслимых норм международного гуманитарного права. К сожалению, на Западе этого никто не заметит, поскольку в рамках излюбленной политики двойных стандартов там давно принято разрешать украинским националистам делать абсолютно всё, что им вздумается. Вот только мы этого не забудем, а виновники понесут неминуемое наказание за совершенные ими преступления. Неотвратимость возмездия — это основа для достижения поставленных целей в рамках специальной военной операции.

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