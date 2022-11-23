Еще 12 свалок ликвидируют в Южно-Сахалинске до конца ноября

На территории Южно-Сахалинска до 25 ноября намерены ликвидировать оставшиеся 12 несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В среду, 23 ноября, работы прошли на площадке за железнодорожных переездом в районе Пенсионного фонда. С территории вывезли 57 куб. м крупногабаритного мусора.

Всего с начала года в черте города ликвидировали 174 незаконные свалки, осталось расчистить еще 12, уточняет ИА SakhalinMedia.

«В этом году был проделан большой объем работы по вывозу с городских территорий различного мусора, а это 24 тыс. кубометров строительных и бытовых отходов, металлолома, шин и так далее», — объяснила начальник отдела мониторинга санитарного состояния Юлия Слуева.

По ее словам, работы проводятся с привлечением техники, а также ручного труда. В среднем на уборку одной свалки уходит три-пять дней.