Женщина погибла в результате пожара в Брянской области

Пожар ликвидировали в жилом доме в Клинцовском районе Брянской области. В результате возгорания погибла пожилая женщина.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 23 ноября из села Малая Топаль. На улице Центральной загорелся частный дом. В ликвидации горения пожарные задействовали две автоцистерны. Потушить пожар удалось за два часа, пишет NASHBRYANSK.RU.

Местные жители сообщают, что погибла женщина, которой около 80 лет. Причина возгорания будет установлена в ходе экспертизы.

В Норильске пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Талнахской. В результате пожара погибли два человека, еще четверых жильцов удалось спасти.