В Москве загорелась резиденция посла Алжира

Пожар произошел в резиденции посла Алжира в центре Москвы. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили экстренные службы.

«На улице Спиридоновка произошел пожар в здании резиденции посла Алжира», — говорится в сообщении.

Огонь удалось ликвидировать. Площадь возгорания устанавливается. Информации о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.

Ранее, 21 ноября, в центре Москвы в Мукомольном проезде произошел пожар в 40-этажном жилом доме. Жильцы самостоятельно эвакуировались из здания.

Как уточнили в МЧС, в квартире на 36-м этаже произошло возгорание мебели. В 22:35 горение ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.