Mazda планирует до 2030 года перейти на выпуск электрических авто

Японская Mazda Motor представила стратегию, направленную на выпуск машин на электротяге. До 2030 года компания планирует вложить в разработку и производство электромобилей и гибридов около полутора триллионов иен, сообщил 23 ноября портал Drom.

Новый план Mazda состоит из трех этапов. В 2023–2024 годах будет сделан упор на разработку подзаряжаемых и последовательных гибридных машин. К 2025–2027 году планируется представить новые модели электромобилей, а затем компания приступит к массовому производству самых удачных электрокаров, выход которых намечен на 2020 год.

В ближайшем будущем, в 2023 году, Mazda покажет гибрид, чья силовая установка будет сделана на основе роторно-поршневого двигателя.

По прогнозам аналитиков компании, в структуре глобальных продаж Mazda к 2030 году на электрифицированные модели будет приходиться доля до 40%. В рамках стратегического плана для разработки новых силовых агрегатов Mazda Motor развернет сотрудничество с семью сторонними компаниями, в их числе будут производитель электронных компонентов Rohm Co и производитель батарей Envision AESC (обе компании японские).

В настоящее время в гамме Mazda есть только один серийный чистый электромобиль — это Mazda MX-30 EV.

16 ноября Mazda анонсировала появление новой модели, CX-90, которая придет на смену нынешней модели CX-9. Подробностей о технической составляющей CX-90 пока нет. Специалисты предположили, что, помимо шестицилиндрового мотора, у модели будет подключаемая гибридная силовая установка.